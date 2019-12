"Storditi dalla fama". E ora Wanda risponde: «Mio padre la più grande delusione»

PARIGI (Francia) - Un rapporto molto complicato, praticamente nullo. È quello tra Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, e il padre Andrès. Quest'ultimo nelle scorse settimane si era lasciato andare a delle dichiarazioni molto pesanti nei confronti della figlia: “Non parlo con Wanda, in questo momento lei e Icardi sono storditi dalla fama“, erano state le sue parole.

Nelle ultime ore Wanda ha voluto rispondere, attraverso una lunga intervista rilasciata a "Gente"... «Sono una madre e ho sofferto situazioni imperdonabili, che non avrei mai voluto vivere con nessuno dei miei figli. I miei genitori hanno visto quanto io abbia sofferto. Hanno sempre saputo perché avevo posto fine alla relazione con Maxi Lopez (l'ex di Wanda, ndr). E invece di dare forza alla loro figlia, che è riuscita a superare tutto ciò che loro conoscono molto bene, ripartendo da zero con tre bambini, senza chiedere un soldo e trovando i suoi conti vuoti durante la notte, mio ​​padre ha scelto di prendere un’altra direzione. Fa pubblicità con il mio ex, facendo commenti dolorosi e sminuendo Mauro (Icardi, ndr), un uomo integro che si è preso cura di me e dei miei ragazzi. È impossibile avere un approccio con una persona che cova così tanti brutti sentimenti. È la mia grande delusione».

Keystone (archivio)