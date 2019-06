«Mi serve un po' di "cazzeggio creativo"»

TORINO (Italia) - Cinque anni intensi alla Juve e sempre al centro dell'attenzione. Massimiliano Allegri - logoro e stanco - ha optato per un anno di stop. Un anno durante il quale ricaricherà le batterie per farsi trovare pronto nel 2020, carico più che mai per una nuova panchina.

«Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo. Non si può stare tutto l'anno a cento all'ora. Per avere dei picchi alti, devi fare "cazzeggio creativo" con divertimenti e uscite con gli amici per poi acquisire la lucidità che ti serve per alzare la prestazione. Quando ho bisogno di staccare vado a casa, vado a Livorno, dagli amici. Poi torno fresco e do il massimo».

KEYSTONE/EPA (ROBERTO BREGANI)