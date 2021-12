Curry supera Allen e riscrive la storia

NEW YORK - Il 33enne Steph Curry ha riscritto una parte di storia della NBA.

Il campione dei Warriors ha stabilito il nuovo record di triple messe a segno in carriera, agganciando e superando Ray Allen al Madison Square Garden di New York. Forse era destino che dovesse accadere proprio alla "Mecca” del basket, ed è successo nel primo quarto della sfida vinta da Golden State contro i Knicks (105-96).

Curry, applaudito in prima fila da altri due fenomeni che avevano detenuto il primato prima di lui - Ray Allen, appunto, e Reggie Miller prima ancora - si è portato a quota 2'977 triple in sole 789 partite (511 gare in meno di Allen). Il prossimo obiettivo? Per il miglior tiratore di sempre, quota 3'000 è già dietro l'angolo...

keystone-sda.ch / STF (Mary Altaffer)