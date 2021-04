CADENAZZO - Amo molto il mio lavoro di Municipale e sono certa di avere lavorato con assoluta passione e dedizione senza risparmiarmi.

Il 10 aprile 2016 sono stata eletta nelle file della Lega dei Ticinesi e sono diventata capodicastero sanità e socialità, cultura e tempo libero e azienda comunale acqua potabile.



Quest’anno mi sono ricandidata perché desidero continuare a svolgere con responsabilità il ruolo di Municipale e mi piacerebbe molto consolidare quanto finora già fatto e dare un senso di continuità. Da sempre ho una filosofia altruista che figura tra le mie priorità, come proteggere i più vulnerabili. Il mio unico interesse è mettere al centro il cittadino, ascoltando i suoi bisogni soprattutto quando si trova in difficoltà.

Ho passato cinque anni molto belli e sono grata a chi ha creduto in me sin d’allora, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta e mi sono stati vicini in questi preziosi anni, un particolare grazie ai miei funzionari per me una seconda famiglia per il loro encomiabile lavoro. Non dimentico il lavoro che abbiamo svolto in Municipio con i miei colleghi in maniera collegiale soprattutto durante l’ultimo anno, un anno particolare che ha stravolto le nostre vite un grazie a loro e a tutti i consiglieri comunali. Un ringraziamento particolare alla mia famiglia, a quella del Cielo ed ai miei sostenitori.

Sono passati 30 anni dalla nascita del nostro movimento, per volontà del nostro presidente a vita Giuliano Bignasca. “Il Nano” ci manca ormai da otto anni. Abbiamo raccolto la sua eredità e continuiamo con i suoi insegnamenti. Essere vicino al popolo bisogna dimostrarlo CON I FATTI tutti i giorni e in qualsiasi frangente attraverso AZIONI CONCRETE.

Vi chiedo il rinnovo della fiducia accordatami cinque anni fa, in quanto è mia volontà continuare a lavorare con voi e per voi in favore unicamente della nostra Comunità continuando a collaborare con tutte le forze politiche. La valutazione spetta unicamente a voi e come menzionato sullo stemma della mia famiglia patrizia di Cadenazzo: HUMILITAS OMNIA VINCIT.

Votatemi per una riconferma in Municipio.

Lista 4, candidata nr. 1