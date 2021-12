Assegnati i People's Choice Awards: il pubblico ha eletto i suoi beniamini

LOS ANGELES - Sono stati assegnati ieri i People's Choice Awards, ambito riconoscimento da parte del pubblico statunitense, chiamato a votare i propri beniamini in 40 categorie tra cinema, tv, musica e cultura pop.

Tra i mattatori della serata troviamo sicuramente Dwayne "The Rock" Johnson: la superstar di Hollywood ha vinto il People's Champion Award (probabilmente il "premio dei premi" della serata) ma anche il riconoscimento come star maschile cinematografica del 2021 e come numero uno della commedia (merito di "Jungle Cruise").

Non è tornata a casa a mani vuote nemmeno Kim Kardashian, che ha portato a casa il Fashion Icon Award e anche il premio per il reality show con l'ormai classico "Al passo con le Kardashian". Ma a vincere il premio di stella del reality del 2021 non è stata Kim, bensì Khloé Kardashian.

Tra i premi "assoluti", ovvero non legato a un singolo evento (che sia un film, un album o una serie) ci sono quelli per l'icona musicale andato a Christina Aguilera e quello dell'icona del 2021, ottenuto da Halle Berry.

Cinema

Qual è il film del 2021 per il pubblico? Si è imposto "Black Widow", che ha superato l'agguerrita concorrenza di auto lanciate a folle velocità ("F9: The Fast Saga), di altri supereroi ("Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli"), di un kolossal fantascientifico ("Dune") e anche dell'agente segreto più famoso del mondo ("007: No Time to Die"). La sua protagonista, Scarlett Johansson, è inoltre la star cinematografica femminile dell'anno che sta finendo.

Se parliamo invece di commedia, il successo è di "Free Guy" mentre il film d'azione dell'anno è il già menzionato "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli". Disney premiata, invece, sul fronte drammatico con "Crudelia" e nell'animazione con "Luca". Un comico, Kevin Hart, è l'attore drammatico del 2021 grazie a "Fatherhood" mentre Simu Liu, ovvero Shang-Chi, è la star preferita dei film d'azione.

Tv

All'ultimo sangue anche la lotta nelle serie e show tv. Ne è emerso un grande vincitore: "Loki", ovvero Tom Hiddleston. Il pubblico ha sancito che è meritevole sia del premio come show dell'anno che di quello della star maschile televisiva.

Lo serie drammatica del 2021 è, invece, un grande classico: "Grey's Anatomy" (con tanto di premio di star femminile televisiva a Ellen Pompeo). Nell'ambito commedia, invece, l'ha spuntata "Never Have I Ever". Se parliamo di una serie da vedere tutta d'un fiato, il premio non poteva andare che a "Squid Game", mentre sul versante fantascienza è stato premiato (e non era scontato, visti i rivali) "Lucifer".

Musica

Infine la musica: Lil Nas X è l'artista maschile dell'anno, mentre Adele è la regina della categoria. Niente da fare, poi, per i rivali dei BTS, che portano a casa il riconoscimento come band e per la canzone, "Butter". L'album dell'anno, infine, è "Sour" di Olivia Rodrigo, che è stata premiata anche come artista emergente del 2021.

keystone-sda.ch (Jordan Strauss)