«A essere onesta, credo sia una mia responsabilità»

LOS ANGELES - Billie Eilish torna a parlare di politica, nonostante il tema non sia di certo fra i suoi principali interessi. La giovane star, intervistata da Jimmy Fallon, ha evocato una questione di «responsabilità» verso i suoi fan.

«Arriva un momento in cui non puoi ignorare tutto e restartene in silenzio. In particolare quando hai una piattaforma come la mia, e non mi va di sprecarla», ha detto la cantante, cogliendo l'occasione per incoraggiare i cittadini americani (soprattutto i più giovani) ad andare a votare in vista delle elezioni del mese prossimo.

Lo scorso mese di agosto, Eilish si era esibita in occasione della convention del Partito Democratico, schierandosi con Joe Biden. In realtà «preferirei fare qualsiasi altra cosa che non parlare di questo», ha detto parlando del momento politico del paese. E «credo che proprio questo faccia capire quanto parlarne sia importante in questo momento», «anche quando piuttosto che farlo preferiremmo morire».