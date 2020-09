Jim Parsons ha avuto il coronavirus

LOS ANGELES - Jim Parsons, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Sheldon in "The Big Bang Theory" ha contratto il coronavirus in marzo, insieme a suo marito Todd Spiewak.

Lo ha dichiarato l'attore durante un'intervista con Jimmy Fallon. «All'inizio non sapevamo cosa fosse. Pensavamo semplicemente di avere un raffreddore. E alla fine abbiamo perso il senso dell'olfatto e del gusto».

Un problema che non ha impedito a Jim Parsons di mangiare: «Quando sei in quarantena non puoi fare altro che mangiare in continuazione, ed è ciò che ho fatto. Un enorme spreco di calorie, insomma» ha dichiarato, divertito.

Durante il confinamento l'attore si è anche cimentato con la pittura e la scrittura creativa, ma senza successo. Allora, complice il marito, ha deciso di farsi biondo: «Ci sono volute sei ore, e mi sono bruciato il cuoio capelluto. Ma chi bello vuole apparire un po' deve soffrire».