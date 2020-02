Michelle alle Maldive: fisico super e qualche attacco

MALÉ - Bella come non mai, Michelle Hunziker ha provocato una valanga di commenti su Instagram con alcune stories e foto postate dalle Maldive, dove è volata per una breve vacanza con un gruppo di amiche. Nelle immagini pubblicate sul social network la presentatrice mostra un fisico eccezionale in bikini, provando che lo scorrere dell’età non ha effetto su di lei.

La Hunziker, alla sua maniera, non si prende sul serio e in una foto in costume bianco ironizza su un paragone con un’icona del cinema: «Ecco il risultato del nostro shooting 'home made’… un omaggio alla mitica Ursula Andress da tutti noi!!!», scrive Michelle scatenando i complimenti dei suoi follower. «Con tre figli hai un fisico di una quindicenne», commenta Annalisa, mentre Upas aggiunge: «Sei sempre più una bomba di bellezza».

Ma tra i follower della Hunziker si nascondono anche alcuni haters, pronti a lanciare accuse. «Relax da cosa? Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza», scrive uno di loro. E un altro rilancia il tema del giorno: «E noi qui con l'angoscia del Coronavirus. La disuguaglianza della ricchezza». Michelle stavolta risponde, anche se indirettamente, con una story: «Faccio un po’ di fatica a dormire - dice - perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo… Restiamo compatti ragazzi». Un invito ad abbassare i toni in un momento non facile anche per l’Italia.