Kylie Jenner rompe il silenzio: «Non sono tornata col mio ex»

LOS ANGELES - Kylie Jenner e Travis Scott sono in ottimi rapporti dopo essersi lasciati pochi giorni fa. L'ex coppia ha deciso di dividere le proprie strade dopo circa tre anni di relazione. Non provavano più amore l'uno per l'altra ormai da tempo e adesso, ha spiegato la reality star e sorella di Kim Kardashian, sono concentrati solo a fare in modo che la loro bambina, Stormi, 20 mesi, non risenta negativamente di questa situazione.

Utilizzando il suo profilo Twitter Kylie, che fino ad ora non aveva ancora parlato della sua nuova situazione, ha fatto sapere: «Io e Travis siamo in ottimi rapporti e il nostro obiettivo adesso è prenderci cura di Stormi! La nostra amicizia e nostra figlia sono le nostre priorità».

La Jenner ha sentito la necessità di rompere il silenzio anche perché dopo i rumour sulla rottura con Travis sono iniziati a circolare anche alcuni gossip su un possibile riavvicinamento all'ex fidanzato Tyga. «Internet rende tutto 100 volte più drammatico di quanto non sia in realtà. Non c'è stato nessun appuntamento alle 2 di notte con Tyga. Mi avete solo vista accompagnare due amici in uno studio di registrazione dove casualmente c'era anche lui», ha aggiunto sempre via social.