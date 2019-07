Irama è “Arrogante”? «È solo una maschera»

MILANO - Tra i molti brani che stanno dominando la programmazione radiofonica c'è “Arrogante” di Irama. Il giovane cantautore ha spiegato a Radio Deejay il suo significato: «L’arroganza è una maschera dietro la quale si nasconde una persona sincera, trasparente, diretta. Non ha un'accezione negativa, nella canzone». Brano dalla forte impronta latino-americana, “Arrogante” è «un gioco, è estate e avevo voglia di ballare...» ha spiegato il classe '95.

La canzone si appoggia anche a un videoclip girato a Miami, una città che ha conquistato Irama e nella quale vorrebbe andare a vivere. L'Italia gli sta comunque dando grandi soddisfazioni: un disco di platino e un sold out al Forum di Assago. «È stato un momento magico, me lo ricorderò per sempre con le lacrime. I dischi di platino non mi interessano, il vero onore è vedere la gente a miei concerti che canta con me: è l'emozione più grande che puoi condividere con chi ti ascolta».