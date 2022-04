Gli Houstones tornano con "Ittero" e svelano il loro lato dream pop (e italofono)

LOCARNO - S'intitola "Ittero" ed è il nuovo singolo degli Houstones. Un brano che apre un nuovo capitolo per la band ticinese alternative rock, nata nel 2012 e formata da Saul Savarino (voce, chitarra), Joel Pfister (batteria), Maurizio Cuomo (basso) e Serena Maggini (tastiere e voce).

"Ittero", oltre a essere il primo brano in italiano degli Houstones, mostra maggiori influenze dream pop rispetto al passato e per la prima volta si nota un uso "massiccio" delle tastiere. Il brano è stato registrato nelle scorse settimane da Marco Fasolo (Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, I hate my Village, Jennifer Gentle) a La Fabbrica di Locarno e da Saul Savarino al Soppressa Studio, sempre a Locarno. Il singolo è edito per Soppressa Records, Entes Anomicos Records and Collettivo Dotto.

"Ittero" ha anche il suo videoclip, diretto da Ambra Guidotti. «È un insieme delle piccole cose che mi accadono attorno e la sfida è dare loro una forma, senza un chiaro filo logico deciso a priori. Il fulcro è manipolare il girato e farsi sedurre dalle immagini e dalla loro spontaneità». Questo approccio molto contemporaneo ha convinto la band: «La cosa che ci ha affascinato dei video di Ambra Guidotti è stato proprio il sapore spontaneo e poco elaborato. L’approccio è cinematografico, ma il girato è meno razionalizzato, più spontaneo e improvvisato, in qualche modo più instabile».