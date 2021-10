Ecco il teaser di "House of The Dragon", prequel del Trono di Spade

NEW YORK - «Dèi. Re. Fuoco. Sangue», e sicuramente qualche drago.

La giornata di oggi è sicuramente frenetica per i fan del Trono di Spade - sebbene molti siano rimasti delusi al termine dell'ultima stagione - in quanto è stato pubblicato il primo teaser trailer della serie "House of The Dragon", prequel di "Game of Thrones", ambientata 200 anni prima degli eventi che hanno visto protagonisti Jon Snow & Co.

Pubblicato da HBO, il teaser ha rivelato dei nuovi membri del cast: Wil Johnson nei panni di Ser Vaemond Velaryon (il comandante della marina di Velaryon), mentre i due figli di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen saranno interpretati da John Macmillan, Theo Nate (Ser Laenor Velaryon), e Savannah Steyn (Lady Laena Velayron).

La serie, Basata su "Fire & Blood" di George R.R. Martin, racconta la storia della Casa Targaryen. L'uscita, su HBO Max, è prevista nel corso del 2022.

Intanto i fan della serie si sono scatenati, con il teaser che ha già raccolto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore.