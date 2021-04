Maddalena Corvaglia: «L’amicizia con la Canalis? Un grande dolore»

ROMA - Facevano coppia fissa in tv, poi sono state grandi amiche fuori dagli studi televisivi fino a diventare socie in affari. Da qualche tempo, però, tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis è sceso il gelo. Entrambe hanno ammesso, più o meno esplicitamente, che la loro amicizia è finita. Nessuna delle due ha però chiarito il perché: secondo le ricostruzioni di alcuni giornali di gossip, le due avrebbero litigato per dei problemi legati alla palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles.

Un affare legato al passato, ma che ha lasciato strascichi nel rapporto tra le due showgirl. «Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù», aveva detto recentemente la Canalis.

Ora arriva la replica della Corvaglia, che intervistata dal settimanale Oggi ha pronunciato solo una breve battuta sulla rottura con l’ex collega e amica. «Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. È un grande dolore…», ha detto la showgirl 41enne, confermando di fatto come la fine dell’amicizia con l’ex Velina sia ancora un tema doloroso da affrontare per lei.