Il successo riassunto in 101 storie

LUGANO - "101 Storie di Successo in Ticino" raccolte in un libro che racconta concretamente la storia di chi ha contribuito ad arricchire e a far crescere il Canton Ticino. Tra queste storie anche quella di Tio, una realtà nata nell'ormai lontano 1997.

«Questo libro è uno strumento per capire le chiavi del successo degli imprenditori ticinesi, per trovare le giuste ispirazioni partendo proprio dalle loro singole storie fatte di percorsi, difficoltà ma soprattutto di soddisfazioni», ha commentato Michele Lo Nero, Direttore di Edimen SA, presentando il lavoro realizzato assieme ai partner Fontana Print SA e Armando Dado’ Editore. «È una pubblicazione rivolta in modo particolare a chi sta facendo e a chi vuole fare impresa, ai giovani, che possono ricercare in questo libro un punto di riferimento da cui iniziare per arrivare fino in fondo».

Centouno storie di tentativi, ripartenze e coraggio, tanto coraggio, nel continuare a credere in se stessi e nelle proprie idee. Centouno storie di metodo, pratica, ispirazione tra tradizione ed innovazione. Centouno storie con un risultato per nulla scontato, ciascuna storia è il rendiconto di un processo che è la conseguenza di un percorso fatto di racconti che sottintendono storie di fortissima umanità.

Centouno, un simbolo: cento, il cerchio che si chiude, un insieme significativo a cui si è scelto di aggiungere quell’unica storia in più. Decine e decine di conversazioni con professionisti di valore e di qualità, che attraverso la loro esperienza e le loro testimonianze, hanno saputo arrivare fino in fondo, verso il traguardo del successo legati da un unico filo conduttore.

Edimen SA