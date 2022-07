Da 25 anni pionieri dell'ecosistema svizzero delle startup

ZURIGO - >>venture>> è la gara per startup leader della Svizzera e offre un totale di 510'000 franchi a fondo perduto per sostenere gli imprenditori e promuovere l'innovazione in tutta la Confederazione. Le aziende che partecipano alla gara, totalmente gratuita, non hanno solo la possibilità di vincere il premio in denaro, ma possono accedere a tutoraggio e a una vasta rete di esperti e investitori. «È emozionante ottenere un posto in prima fila per il futuro della Svizzera», ha dichiarato Ulrich Looser, presidente della fondazione.