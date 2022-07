Nuovo record per l'inflazione nell'Eurozona: è all'8,9%

Nel primo trimestre del 2022 il Pil era cresciuto dello 0,5% nell'area euro e dello 0,6% nell'Ue. Rispetto allo secondo trimestre del 2021, il Pil è aumentato del 4% in entrambe le zone. Tra i Paesi per i quali sono disponibili i dati del secondo trimestre 2022, la Svezia (+1,4%) ha registrato l'aumento più elevato, seguita da Spagna (+1,1%) e Italia (+1%). I cali maggiori sono in Lettonia (-1,4%), Lituania (-0,4%) e Portogallo (-0,2%).