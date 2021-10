Laschet starebbe pensando di lasciare la guida della CDU

BERLINO - Il candidato cancelliere dell'Unione Armin Laschet, presidente della Cdu, avrebbe annunciato un nuovo Parteitag, con l'intenzione di lasciare la guida del partito.

Il presidente del Nordreno-Vestfalia, sconfitto alle elezioni federali tedesche del 26 settembre, sarebbe a disposizione ancora solo per una fase di transizione. È quello che scrive la Bild e che riporta Ntv.

Laschet ha affermato di voler evitare che il partito si laceri in una nuova battaglia per la leadership, e di voler «moderare» la transizione per arrivare a «una proposta comune» per il nome del successore. Secondo la Bild, sarebbe già stato prenotato lo spazio della fiera di Dresda nel blocco dal 6 al 13 dicembre per il congresso della Cdu.