Adidas mette in vendita Reebok

HERZOGENAURACH - Adidas rinuncia al rilancio di Reebok. Dopo circa quindici anni, il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo ha deciso di vendere la controllata americana.

L'inizio del processo formale di cessione è stato annunciato oggi in una nota, senza però alcun accenno su potenziali acquirenti. Qualche dettaglio in più sarà probabilmente reso noto il prossimo 10 marzo, in occasione della presentazione del piano strategico di business del colosso fino al 2025.

In futuro, si legge nella nota, Adidas «intende focalizzarsi nel rafforzare il proprio ruolo di leader del settore a livello globale». «Le opportunità di crescita sul lungo periodo - ha sottolineato il CEO del gruppo, Kasper Rorsted - sono estremamente attrattive, in particolare per i brand sportivi più iconici».

«Dopo un'attenta analisi - ha proseguito Rorsted -, siamo giunti alla conclusione che Reebok e Adidas potranno realizzare in modo significativamente migliore il proprio potenziale in modo indipendente l'una dall'altra». Adidas ha acquisito la controllata americana nel 2006 per 3,8 miliardi di dollari.