Difetto allo stabilizzatore, Boeing rallenta la consegna dell'787 Dreamliner

NEW YORK - Nuova grana per Boeing. Il colosso dell'aviazione americano ha rallentato le consegne per il 787 Dreamliner per una difetto allo stabilizzatore orizzontale.

«Ci stiamo prendendo del tempo per ispezionare in modo accurato i 787 per assicurarci che non presentino problemi e che rispettino tutti gli standard richiesti. Ci attendiamo - mette in evidenza Boeing in una nota - che queste ispezioni abbiano effetto sulla tempistica delle consegne del 787 nel breve termine».

«Stiamo correggendo problemi su aerei non ancora consegnati. Sono in corso analisi per determinare se servono azioni anche sulla flotta in servizio», aggiunge Boeing.

Il rallentamento delle consegne è un ulteriore colpo alla reputazione di Boeing, già in difficoltà per il 737 Max. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, la Federal Administration Aviation - autorità americana per il controllo dei voli - avrebbe avviato delle indagini su alcuni difetti di fabbricazione del 787 dopo le segnalazioni del colosso aereo.