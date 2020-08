KFC sospende lo slogan "Buono da leccarsi le dita"

LOUISVILLE - Kentucky Fried Chicken (Kfc) ha deciso di sospendere momentaneamente il suo celebre slogan "Buono da leccarsi le dita", in uso da 64 anni.

Il motivo? Nel bel mezzo di una pandemia di coronavirus si tratta di una pratica che non si sposa molto con le norme igieniche necessarie per evitare il contagio. La responsabile marketing globale di Kfc Catherine Tan-Gillespie ha spiegato: «Ci troviamo in una situazione particolare con uno slogan iconico che non si adatta perfettamente al contesto attuale».

«Quando sarà il momento giusto» lo slogan tornerà sulle confezioni di pollo fritto e negli spot su media e social. Il menù non subirà modifiche.