Tesla vola e annuncia il frazionamento azionario

NEW YORK - Tesla ringrazia l'esercito degli investitori retail che ha contribuito alla corsa dei suoi titoli a Wall Street con un frazionamento azionario di cinque a uno. Scatterà il 28 agosto ma ha avuto come effetto immediato quello di far volare i titoli Tesla del 7% nelle contrattazioni after hours.

In teoria l'annuncio non fa alcuna differenza, visto che non cambia il valore complessivo dell'attività di Tesla. Ma la riduzione del prezzo di ogni azione è considerata un mezzo per rendere i titoli più attraenti per i piccoli investitori e un segnale di fiducia del management dell'azienda sui futuri guadagni sul mercato.