La Virgin Galactic svela l'interno dell'aereo spaziale

LAS CRUCES - Passi avanti per la corsa al turismo spaziale: la Virgin Galactic ha rivelato l'interno del suo aereo VSS Unity, mettendo in mostra la cabina nella quale sei passeggeri potranno accomodarsi per godersi i futuri viaggi turistici nello spazio.

La cabina è stata presentata con una diretta su YouTube. I passeggeri potranno godersi una vista spettacolare osservando fuori dalle 12 finestre circolari e sedendosi su sedili inclinabili, oltre che vedersi essi stessi nello spazio grazie a uno specchio circolare piazzato sul retro.

Il design è realizzato per assicurare funzionalità e sicurezza, con un occhio anche all'estetica, per esaltare e migliorare l'esperienza dei futuri nuovi "astronauti" privati. A bordo sono presenti anche 16 telecamere, che genereranno filmati ad alta definizione per fornire ai passeggeri un ricordo storico di tutto il viaggio.

Richard Branson, fondatore di Virgin Group, ha dichiarato: «Questa cabina è stata progettata appositamente per consentire a migliaia di persone come me, e come voi, di realizzare il sogno di un volo spaziale in totale sicurezza - e questo è incredibilmente allettante».

Il prezzo del biglietto è di 250'000 dollari. L'azienda ha annunciato già 600 clienti che hanno firmato per effettuare il viaggio e almeno altri 400 che hanno già espresso interesse, ha detto al Guardian il capo dell'ufficio spaziale della Virgin Galactic George Whitesides.

I passeggeri, lo ricordiamo, dovranno indossare tute speciali, e potranno ammirare la curvatura della Terra in assenza di gravità.

E così, il primo decollo commerciale è sempre più vicino alla sua realizzazione.

Virgin Galactic