L'intervento statale è necessario «in momenti come questi»

BRUXELLES - Misure «necessarie in momenti come questi». Con queste parole la vicepresidente della Commissione europea e commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ha commentato le scelte del governo italiano sui casi Autostrade e Alitalia.

«Se una società rischia di essere comprata da qualcuno che potrebbe sovvertire l'ordine di un paese - ha detto in un'intervista rilasciata a Tgcom24 - è meglio che entri lo Stato. Ciò che non deve fare è comportarsi come gli altri proprietari: non è accettabile che i contribuenti perdano i soldi delle loro tasse».