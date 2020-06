Le aziende tecnologiche americane che nuotano nei soldi

WASHINGTON - Quali sono le aziende tecnologiche che possono permettersi di nuotare in una montagna di banconote?

È la domanda alla base di una ricerca realizzata dal portale statunitense TNW, che ha cercato di scoprire quali aziende, nell'ambito della tecnologia, abbiano il conto in banca più sano.

Per valutare la salute, a livello finanziario, delle società quotate in borsa, il portale ha deciso di dare un'occhiata alle riserve di liquidità a disposizione di ogni azienda. Esaminando la differenza tra il contante a disposizione e il debito attuale di ogni azienda, si ottiene un bilancio della somma che le aziende hanno messo da parte per investire ad esempio in ricerca e sviluppo, per il marketing, le vendite, oppure per eventuali fusioni e acquisizioni.

In ogni caso, per qualsiasi motivo vengano usati, avere una riserva di grandi dimensioni è un lusso: permette all'impresa di essere flessibile e ne indica quindi la salute. Osservando i rapporti trimestrali sugli utili, il portale ha così classificato le cinque aziende Tech che se la passano meglio.

Al primo posto si situa Alphabet, la holding a capo di Google, che ha un totale di 117 miliardi di dollari disponibili e un debito di 17 miliardi. Il risultato: un bilancio positivo di 100 miliardi di dollari. È il bilancio più alto di qualsiasi altra società quotata in borsa negli Stati Uniti.

A seguirla c'è Microsoft, con un bilancio positivo di 53 miliardi di dollari (vista una riserva di liquidità di 137 miliardi, e un debito di 84 miliardi). Sul terzo gradino del podio troviamo invece Facebook. La piattaforma di Zuckerberg ha un totale di 60 miliardi di dollari a disposizione, con un debito di 11, ovvero un bilancio positivo di 49 miliardi.

Il fornitore di apparecchiature Cisco, con un bilancio positivo di 11 miliardi di dollari, si situa invece al quarto posto. L'azienda ha una riserva di liquidità di 28 miliardi e debiti per 17 miliardi di dollari. Infine, a chiudere la Top 5 c'è NVIDIA, con un bilancio positivo di 9 miliardi di dollari. Il produttore di schede grafiche ha un totale di 16 miliardi di dollari a disposizione, con 7 miliardi di debiti.