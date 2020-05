Hertz a un passo dalla bancarotta

NEW YORK - Hertz è a fortissimo rischio bancarotta. Nel caso in cui non riuscisse a raggiungere un accordo con i creditori entro la giornata, il colosso delle auto a noleggio potrebbe far ricorso alla bancarotta assistita.

Hertz non ha rispettato il pagamento di 400 milioni di dollari per la sua flotta alla fine delle scorso mese e non è riuscita a convincere i creditori a concederle più tempo per arrivare a una soluzione sul pagamento. E così la scadenza di oggi è il limite da non superare.

Pur con 17 miliardi di dollari di debito, Hertz aveva avviato l'anno con ricavi in aumento del 6% in gennaio e febbraio. Ma il coronavirus ha causato un repentino calo della domanda, facendo crollare i noleggi di auto. Il quadro è stato poi complicato dal calo dei prezzi delle auto usate, che ha fatto scendere ancor più il valore della flotta.