Facebook acquisisce anche Giphy, la piattaforma delle GIF

MENLO PARK - Facebook ha rilevato anche il popolare fornitore di immagini animate Giphy.

La piattaforma che permette di cercare, condividere, e creare delle GIF sarà integrata in Instagram, il social network dedicato a fotografie e immagini, lo ha annunciato Facebook in giornata.

I funzionari della piattaforma non hanno comunque indicato il prezzo d'acquisto; secondo le informazioni di Axios, Giphy è stato valutato circa 400 milioni di dollari nell'affare.

Le immagini in formato GIF, spesso estratte da film, serie TV, cartoni o programmi televisivi, vengono utilizzate frequentemente sul web e sui social per esprimere emozioni o commenti. In ogni caso, circa la metà degli accessi a Giphy vengono già effettuati tramite le app di Facebook.

«Integrando Instagram e Giphy», spiega il gruppo fondato da Mark Zuckerberg, «sarà più facile per gli utenti trovare le Gif per le loro storie e per le loro dirette. Insieme possiamo rendere più semplice per chiunque creare e condividere le loro creazioni».

Giphy, lo ricordiamo, è stata fondata da Alex Chung e da Jace Cooke nel febbraio del 2013.

L'acquisto di Giphy arriva dopo mesi di dibattiti sulla regolamentazione della concorrenza, basati sulle precedenti acquisizioni di Facebook e di altri giganti della tecnologia. Esempi spesso citati sono l'acquisto di Instagram per 1 miliardo di dollari nel 2012 e di WhatsApp per 22 miliardi di dollari nel 2014.