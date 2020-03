Coronavirus, Amazon assume 100mila persone

NEW YORK - Amazon assume 100.000 persone fra addetti ai magazzini e addetti alle consegne per far fronte alla crescente domanda legata al coronavirus. Il colosso di Jeff Bezos si impegna anche a investire 350 milioni di dollari a livello globale per aumentare gli stipendi di «due dollari l'ora negli Stati Uniti, 2 sterline l'ora nel Regno Unito e circa 2 euro l'ora in molti paesi europei».

«Stiamo sperimentando un significativo aumento della domanda», spiega Amazon in una nota annunciando l'apertura delle posizioni fra tempo pieno e part-time negli Stati Uniti per far fronte alla domanda.

L'annuncio arriva fra i ripetuti contatti fra Bezos e la Casa Bianca: secondo indiscrezioni infatti il patron di Amazon avrebbe un filo diretto con l'amministrazione in questo periodo. Lo conferma anche Donald Trump: «So che è vero. Per quanto ne so, alcuni dei miei stanno trattando con loro o con lui».