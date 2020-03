L’associazione europea dei gestori di energia elettrica ha subito un attacco informatico

BRUXELLES - Un attacco informatico ha sorpreso i server degli uffici dell'associazione europea dei gestori di rete dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E).

L'ENTSO-E raccoglie 43 operatori della trasmissione di energia elettrica, meglio noti come Transmission System Operators (TSOs), provenienti da 36 Paesi europei. L'idea è di coordinare tutti i servizi che forniscono energia elettrica ai cittadini europei.

Secondo il comunicato rilasciato dall'associazione, è stata effettuata una valutazione di ciò che è accaduto e sono stati predisposti determinati piani di emergenza per ridurre il rischio e l'impatto di eventuali ulteriori attacchi. L'organizzazione ha inoltre voluto sottolineare che la rete colpita non è collegata ad alcun sistema TSO operativo. Tutti i membri sono stati informati immediatamente e la situazione continua ad essere monitorata.

Swissgrid, la Società nazionale di rete responsabile della gestione, della sicurezza e del potenziamento della rete ad altissima tensione, lunga 6700 chilometri, ha espresso le proprie preoccupazioni: «Swissgrid prende molto seriamente questo incidente. In qualità di gestore di un’infrastruttura critica, Swissgrid è consapevole dei pericoli di attacchi informatici e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei sistemi per il funzionamento sicuro della rete di trasmissione svizzera. Attualmente non vi sono indicazioni che i sistemi di Swissgrid siano stati o vengano compromessi».

La domanda principale rimane ora il motivo di questo attacco. D'altronde è risaputo che i gestori di infrastrutture critiche hanno sistemi di sicurezza con standard molto elevati contro possibili attacchi hacker, e sono in costante dialogo con le autorità federali. Tuttavia, Jon Slowik, un esperto dell'azienda di sicurezza informatica Dragos, ha spiegato a Cyberscoop che una simile effrazione possa consentire agli hacker di "spiare" l'azienda estraendo informazioni, per saperne di più, e quindi per prepararsi per ulteriori attacchi in futuro.

In ogni caso, un'associazione come l'ENTSO-E è sicuramente un bersaglio interessante per gli hacker. In una situazione simile, nel 2015, il gruppo di hacker russi "Sandworm" ha infatti causato un blackout in Georgia, lasciando a secco 230'000 persone.