Creare uno spazio di coworking: pregi, difetti e gli errori da non fare mai

MILANO - Gli spazi di coworking sono quegli ambienti nei quali professionisti, anche dei settori più disparati, condividono il luogo fisico mantenendo la propria indipendenza lavorativa. Una tendenza che è diventata per molti quasi uno stile di vita (professionale) e che è sempre più diffusa.

Chi ha un locale a disposizione può pensare di adibirlo ad ambiente di coworking, spiega Massimo Carraro, fondatore della Rete Cowo in Italia. «Si tratta di un lavoro vero e proprio, che si può svolgere anche parallelamente ad un’altra attività». Non esiste una regola per creare lo spazio di coworking perfetto: «Il mio non sarà mai uguale al tuo, perché io e te siamo persone diverse». Le esigenze e le sensibilità di ognuno stanno alla base, poi ci deve essere un progetto e una solida volontà. Solo a quel punto s'inizia a parlare di soldi: «Se poi c’è già uno spazio attrezzato, il costo è zero».

Lavorare a stretto contatto con altre persone può avere degli svantaggi ma anche un potenziale in termini di possibili collaborazioni e sinergie. Prima di lanciarsi nel coworking, avverte Carraro, è meglio tenere a mente alcune cose. Non bisogna partire alla cieca, senza avere una strategia comunicativa e piano di business. Né fare affidamento sugli amici che, magari la sera al bar, si erano detti pronti a venire a occupare una postazione. Perché si offre un servizio e va fatto pagare, e bisogna saper fissare il prezzo giusto. Inoltre bisogna stare attenti - ma non troppo - alle esigenze e a cosa hanno da dire i tuoi coworker. Infine, conclude Carraro, non bisogna sottovalutare le recensioni online: avere una buona reputazione è basilare.