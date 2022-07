Docce fredde e monumenti al buio, la Germania si prepara alla crisi energetica

Secondo gli studi, la maggioranza dei tedeschi farebbe una doccia giornaliera della durata di 11 minuti in media. Habeck è in prima linea nello sforzo tedesco per resistere all'attuale crisi energetica e le sue parole avevano aperto un tema per niente trascurabile: come e quanto dovranno cambiare le abitudini dei cittadini questo inverno, quando si prevedono i momenti più difficili della crisi energetica?