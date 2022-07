L’uomo tornerà sulla luna, al via i primi test di volo

Il prossimo passo - Il secondo passo del programma Nasa, Artemis 2, è prevista per il 2024. La prima missione con un astronauta a bordo invece è programmata per il 2025. Il privilegio sarà accordato all'equipaggio di Artemis 3, ma anche in questo caso la capsula non atterrà sulla luna ma semplicemente entrerà nell'orbita del satellite.