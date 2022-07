Un'altra sparatoria ha insanguinato l'America

WASHINGTON - Non si ferma la scia di sangue negli Stati Uniti, dove ogni anno 40'000 persone muoiono per la violenza delle armi. Un giovane di soli vent'anni ha aperto il fuoco in un centro commerciale a Greenwood, in Indiana e ha ucciso tre persone prima di essere colpito a morte da un passante armato. Un episodio angosciante, anche per l'epilogo da far west, proprio nelle ore in cui un nuovo scioccante video mette a nudo l'inettitudine dei poliziotti di fronte al killer di Uvalde.