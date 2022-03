Scontro ferroviario, in cento in ospedale

TUNISI - A sud della capitale due treni si sono scontrati. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma 95 persone sono state trasportate in ospedale. Nessuna di queste si troverebbe in pericolo di vita.

Un convoglio trasportava passeggeri, mentre l'altro era vuoto. I due si sono schiantati alle 9:30 ora locale nella zona di Jebel Jelloud, a sud di Tunisi. Uno è stato parzialmente sventrato, l'altro ha il muso completamente distrutto.

La protezione civile ha riferito al quotidiano Al Sareeh Online che 95 persone sono state ospedalizzate, ma nessuna è deceduta. Le ferite variano da lividi a fratture abbastanza gravi. Molti sono in stato si shock e sono stati riscontrati casi di svenimento.

Non è ancora stata fornita una dinamica ufficiale dell'incidente, ma alcuni quotidiani locali fanno notare che l'invecchiamento del sistema ferroviario tunisino è stato determinante in diversi scontri fra treni, anche mortali, avvenuti nel 2016 e nel 2015.

Afp