Saccheggi e lotta per il cibo. A Kharkiv si combatte per sopravvivere

KHARKIV - Nel giorno dopo la tentata invasione di Kharkiv da parte delle forze armate russe, la seconda città più grande dell'Ucraina è diventata lo specchio della guerra che sta imperversando in Ucraina. Nuvole di fumo avvolgono ancora le aree in cui sono stati sferrati gli attacchi dei soldati russi; diverse sono le attività prese d'assalto e saccheggiate da civili in preda alla disperazione, e che stanno vivendo l'incertezza sul proprio futuro. Spostandoci nei pressi di un giardino, numerose persone si stanno ammassando intorno ad un'automobile, da cui qualcuno sta distribuendo del cibo. Grazie alla risposta in campo dell'esercito ucraino, Kharkiv non è caduta, ma ha tenuto testa contro chi voleva schiacciarla. Le conseguenze degli attacchi però serpeggiano nella mente di chi, inerme, subisce da giorni la furia di Putin.