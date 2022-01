Tre persone accoltellate fuori dall'università di Tokyo

TOKYO - Un 17enne è stato arrestato per aver accoltellato tre persone fuori dall'Università di Tokyo.

Lo ha reso noto la polizia giapponese, che ha dichiarato che sono stati colpiti un 18enne, una 17enne e un 72enne. Tutti e tre sono sopravvissuti all'aggressione, seppur l'anziano sia ferito in modo grave.

Come riportato dalle forze dell'ordine, il giovane avrebbe attaccato le vittime - persone che non conosceva - da dietro, «con l'intento di uccidere».

All'università di Tokyo - come in tutti gli istituti giapponesi - sono in corso gli esami di ammissione, motivo per cui è oggi presente una grande quantità di persone. Secondo gli investigatori, il 17enne non ha partecipato agli esami, e il movente potrebbe essere legato alle sue difficoltà legate al mondo scolastico.

Proseguono comunque le indagini.

keystone-sda.ch (101105+0900)