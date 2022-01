Uno svizzero e due statunitensi in viaggio morti in un incidente

PUNTARENAS - Tre turisti, uno svizzero e due cittadine statunitensi, e l'autista costaricano di un minibus sono rimasti uccisi ieri in uno scontro tra questo veicolo e un camion nella provincia di Puntarenas, nell'ovest della Costa Rica, ha indicato un rappresentante del locale ministero pubblico stando a quanto riferito dall'agenzia France-Presse (Afp)

Il minibus si stava dirigendo verso la regione turistica di Guanacaste, sulla costa del Pacifico. La polizia stradale ha indicato che il mezzo ha urtato il camion in fase di sorpasso, è caduto in un fosso e alcuni dei sacchi di zucchero che il camion stava trasportando sono caduti su di esso. I Vigili del fuoco e la Croce rossa hanno indicato che lo scontro è avvenuto venerdì mattina alle 09:08. L'ufficiale Juan Mora ha spigato al portale QCostarica che «il minibus ha superato il mezzo pesante, che lo ha colpito sulla sinistra e mandato fuori strada. Il veicolo turistico ha urtato un albero per poi essere nuovamente colpito dal camion, anch'esso finito fuori strada».

Due dei turisti sono morti sul colpo. Si tratta di un 25enne svizzero e di una donna americana di 45 anni. La terza vittima, americana di 49 anni, è spirata in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. Il quarto a perdere la vita è stato l'autista del minibus, un uomo di 60 anni. Altri tre turisti la cui nazionalità non è stata specificata sono stati ricoverati in condizioni critiche a Puntarenas, stando alla procura locale.

Afp