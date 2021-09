«Il 70% del mondo vaccinato, per questo doniamo 1 miliardo di dosi»

NEW YORK - Gli Stati Uniti acquisteranno da Pfizer 500 milioni di dosi extra di vaccino da donare ai paesi poveri e in via di sviluppo. Lo comunica lo stesso Joe Biden con un intervento ai margini dell'assemblea delle Nazioni Unite a New York.

Queste andranno ad aggiungersi al mezzo milione di dosi che gli States avevano già deciso di donare. L'obiettivo dichiarato è portare la soglia di vaccinazione globale «al 70% entro settembre 2022».

L'invio dei vaccini iniziera da gennaio e proseguirà lungo tutto il corso dell'anno prossimo.