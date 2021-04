Tesla senza conducente si schianta: due morti

HOUSTON - Due persone hanno perso la vita in Texas in un incidente stradale con una Tesla che, stando a quanto riferito dalle autorità, non aveva nessuno al volante.

Il veicolo, si legge sui media statunitensi, stava viaggiando ad alta velocità nella parte nord di Houston quando è uscito di strada in corrispondenza di una curva e si è schiantato contro un albero, prendendo fuoco. Una volta spente le fiamme, i soccorritori hanno trovato i corpi di due passeggeri: uno si trovava sul sedile del passeggero anteriore e l'altro sui sedili posteriori.

Non è al momento noto se il sistema di guida assistita fosse o meno in funzione al momento dello schianto. Tuttavia, come rende noto Tesla, il sistema richiede la supervisione del conducente.