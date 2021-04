Si aggrava il bilancio del sisma a Giava: almeno 8 morti

JAKARTA - Si aggrava il bilancio dei morti in seguito al terremoto che ieri ha interessato l'isola di Giava in Indonesia. Stando alle autorità, infatti, si parla di 8 vittime accertate (erano 7 in precedenza) così come numerosi feriti

Il sisma, di grado 6.0 con epicentro al largo a 45 km dalla città di Malang nella regione del Giava Orientale, ha colpito l'atollo in un momento particolarmente delicato, dopo le devastanti pioggie causate dal tifone Seroja.

In seguito alla scossa vi sono stati diversi crolli e smottamenti, circa 1'200 le abitazioni evacuate. Danneggiate e/o inutilizzabili almeno 150 strutture pubbliche, fra le quali scuole e alcuni ospedali.

keystone-sda.ch (BNPB / HANDOUT)