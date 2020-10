Addio a James Randi, scettico e smascheratore di truffe paranormali

TORONTO - Era famoso come mago ma era anche uno dei primi debunker, che ha smascherato decine di persone che vantavano poteri paranormali, guaritori e altri truffatori molto prima dell'avvento del web. James Randi, è morto a 92 anni, ha annunciato la sua fondazione in un comunicato.

Durante la sua carriera di mago Randi, conosciuto anche per aver istituito un premio di un milione di dollari per chiunque riesca a provare un fenomeno paranormale, ha sempre terminato i suoi show con la frase: «Tutto quello che avete visto è un trucco, non c'è niente di paranormale».

Dopo aver terminato la carriera nella magia si è dedicato quindi a sbugiardare chi invece paventava dei superpoteri, anche attraverso il Committee for Skeptical Inquiry (CSI), una fondazione no profit di cui era uno dei fondatori.

Si deve a lui ad esempio la dimostrazione, in diretta tv, che l'illusionista Uri Geller non era realmente in grado di piegare i cucchiai con il pensiero, oltre allo smascheramento di un gran numero di predicatori negli Usa che affermavano di poter guarire dalle malattie.

«Vedo persone truffate tutti i giorni da medici ciarlatani, menzogne di ogni tipo, persone 'paranormali' con le loro hot line, che affermano di riuscire a trovare bambini scomparsi o di poter aiutare a investire i propri soldi - affermò in una intervista -. Io so che sono truffati perché conosco i metodi che vengono usati».

La notizia della morte è stata commentata anche dal Cicap, il Comitato per le affermazioni sul paranormale italiano presieduto da Piero Angela: «È morto il leggendario prestigiatore e indagatore di misteri James Randi, fondatore del CSI e ispiratore di molti di noi - scrive il comitato -. Grazie a nome di tutti i soci del Cicap per il suo instancabile impegno contro le truffe del paranormale».

keystone-sda.ch / STF (Alan Diaz)