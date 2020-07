Festa scudetto, lancia piatti e bicchieri sui tifosi della Juventus

BIELLA - I festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della Juventus, benché in tono ridotto, non sono andati giù a un 46enne di Biella, che si è preso una denuncia per aver tentato di interrompere l'esultanza dei tifosi bianconeri, prendendoli di mira dalla finestra con piatti e bicchieri.

Era circa l'una di notte - riporta la Stampa -, quando l'uomo, dal suo appartamento al quinto piano di via Torino, ha iniziato il lancio delle stoviglie.

Nessuno è stato colpito, ma l'uomo è stato velocemente individuato dalla polizia, che poco dopo ha bussato a casa sua. In un primo momento il 46enne ha cercato di negare i fatti. In troppi però avevano visto da quale finestra era avvenuto il lancio.

Stando a quanto riferisce il quotidiano torinese, il motivo per cui l'uomo avrebbe cercato di colpire i tifosi non è dovuto al rumore dei festeggiamenti ma l'avversione verso i supporter bianconeri.