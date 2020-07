Nubifragio su Palermo: si cercano i dispersi

PALERMO - Notte senza sosta per i Vigili del fuoco a Palermo, impegnati in oltre 300 interventi, molti dei quali ancora in corso, a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio sul capoluogo siciliano.

I pompieri hanno fatto evacuare diverse palazzine a rischio di crollo nella città. In alcuni edifici sono presenti delle crepe vistose all'esterno e i residenti non sono riusciti a chiudere le porte d'ingresso.

Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito tutta la notte per cercare di prosciugare dall'acqua il sottopasso della circonvallazione di Palermo alla ricerca di eventuali dispersi.

Due persone in un'auto sommersa? - Secondo quanto ha riferito un testimone ieri, due persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un'auto completamente sommersa dall'acqua. La notizia si è diffusa rapidamente anche sui social, anche se per il momento non è ancora stata presentata alcuna denuncia di scomparsa.