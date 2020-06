Attacco in un parco di Reading, ma non sarebbe terrorismo

LONDRA - Tre morti e diversi feriti: è questo il bilancio di un attacco con coltello che si è verificato ieri sera in un parco di Reading, a ovest di Londra. Un attacco che inizialmente era considerato come un probabile attentato terroristico, ma che attualmente - secondo i media locali - non sarebbe trattato come tale.

Per le autorità allo stato attuale i motivi dell'attacco non sarebbero chiare. E al momento non sarebbe esclusa alcuna ipotesi.

In ogni caso le forze dell'ordine hanno fermato un venticinquenne del posto e hanno ammesso che le indagini sono supportate dall'unità antiterrorismo.

