Coronavirus, pedofilo incastrato dai controlli. Su di lui pendevano tre mandati di cattura internazionale

CAORLE - I controlli delle forze dell'ordine per verificare l'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione ha permesso di arrestare un pedofilo, ricercato dal mondo interno dal 2011. L'uomo è stato controllato, e poi arrestato, a Caorle, in provincia di Venezia. Sull'anziano di origini inglesi pendevano tre mandati di cattura internazionali e 28 procedimenti giudiziari solo in Austria. L'uomo era ricercato per violenza sessuale su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico diffuso per via informatica.

Dal 2011, come riporta il Corriere della Sera, il 75enne aveva fatto perdere le proprie tracce cambiando nome, con tanto di passaporto fasullo. La presenza dell'uomo era già stata individuata in Italia quattro anni fa, quando l'Interpol aveva segnalato la localizzazione dell'ultraleggero appartenente all'anziano ricercato. L'uomo a quel tempo andò a processo, ma sotto falso nome. Era riuscito a diventare un'altra persona in tutti i documenti.

Inizialmente si era pensato che l'uomo si fosse rifugiato in Malesia, ma venerdì scorso è arrivata la svolta nelle indagini. L'interpol ha chiesto nuove verifiche nella zona del velivolo, e dopo due giorni di controlli intensi, resi più semplici dalla scarsa presenza di persone e veicoli, le forze dell'ordine hanno intercettato l'uomo a bordo di un'auto, immediatamente tratto in arresto.

Dalle ricerche effettuate dalla Guardia di Finanza in seguito al fermo, in casa del 75enne sono stati trovati molti capi di intimo appartenenti a bambini.