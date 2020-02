Ingorghi virtuali su Google Maps

BERLINO - Un piccolo carrellino rosso contenente un centinaio di smartphone di seconda mano con una sim e la modalità di navigazione GPS di Google Maps attiva. Questo è il materiale che l'artista berlinese Simon Weckert ha portato per le strade della capitale tedesca. Lo scopo dell'operazione? Ingannare il famoso servizio di mappatura di Google. La missione è riuscita. Weckert ha creato falsi ingorghi su Google Maps, la piattaforma ha erroneamente rilevato che il traffico si stava intensificando nelle strade utilizzate dall’uomo.

«In questo modo, è possibile trasformare una strada verde in una rossa su Google Maps. Servizio che ha un impatto nel mondo fisico, perché reindirizza le auto su un altro percorso per far loro evitare il traffico», ha spiegato sotto il video di YouTube che mostra questa insolita iniziativa. Pubblicato sabato, il filmato ha registrato più di 1'900'000 visualizzazioni. «Devo trovare l'uomo che fa questa cosa nell'80% delle strade della mia città», ha scherzato un lettore in un commento.

L'artista, che con questo esperimento ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto dei servizi virtuali sul mondo reale, non ha scelto le strade da percorrere a caso. Si è mosso accanto al quartier generale berlinese di Google.

Google non ha mostrato contrarietà. Il portavoce del gigante del web ha detto ad Android Police che l'azienda apprezza questo tipo di interazione creativa con il suo servizio di mappatura, si contribuisce a migliorare il servizio.