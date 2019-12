Caccia con permesso speciale per Donald Trump Jr

WASHINGTON - Il sito ProPublica ha puntato i riflettori sul viaggio che Donald Trump Jr ha fatto in Mongolia questa estate. Non nuovo a battute di caccia controverse, durante il suo soggiorno il figlio del presidente statunitense avrebbe ucciso una rara pecora gigante. Il problema è che l’autorizzazione per poter cacciare questo animale in via di estinzione gli sarebbe arrivata un mese più tardi.

Come riporta LaStampa, la vacanza era stata acquistata dal maggiore dei figli di Trump durante una raccolta fondi a favore della maggiore lobby delle armi americana, la National Rifle Association. Nei giorni della sua visita il 41enne, accolto con tutti gli onori, ha incontrato diverse autorità locali, nel paese alleato agli Stati Uniti.

Amgalanbaatar Sukh, uno studioso che dirige un centro di ricerca sugli argali in Mongolia, ha affermato che i contatti governativi di alto livello spesso decidono chi ottiene i permessi di caccia. ProPublica ha rincarato la dose sottolineato che Donald Trump Jr ha ricevuto un trattamento speciale: il documento che permette questo tipo di caccia - concesso solitamente con difficoltà e dietro al versamento di una grossa somma di denaro - sarebbe stato emesso in modo retroattivo il 2 settembre 2019.

Lo staff del 41enne non ha voluto commentare la vicenda, sottolineando che si è trattato di un viaggio privato.