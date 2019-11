Trovato il corpo della donna dispersa nel Bormida

ALESSANDRIA - È stato trovato, dopo molte ore di ricerche, il corpo senza vita della donna che risultava dispersa dopo essere stata trascinata via dalle acque del fiume Bormida a Sezzadio, in provincia di Alessandria.

La 52enne è stata sorpresa dalla piena e per salvarsi ha cercato di aggrapparsi a un'auto impantanata nel fango, che è stata a sua volta trascinata via. I due occupanti del veicolo sono invece riusciti a mettersi in salvo. Il cadavere è stato ritrovato a poca distanza da dove la donna è stata vista per l'ultima volta.

Enzo Daniele, il sindaco di Sezzadio, ha dichiarato ai media italiani: «Pensare che nel 2019 possa succedere una cosa del genere è assurdo. Ho sorvolato la zona e quello che si vede è devastante. È difficile anche solo parlarne».