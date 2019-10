Arriva il 22esimo figlio, si allarga The Radford family

MORECAMBE - Pensavano di fermarsi a 20, «una bella cifra tonda», invece due anni dopo sono arrivati a 22. Ebbene sì, Sue Radford ha annunciato di essere nuovamente in attesa di un bambino. La più grande famiglia della Gran Bretagna, residente a Morecambe nel Lancashire, si allarga ancora.

Con il marito Noel (48 anni), la 44enne ha spiegato di essere in procinto di entrare nella 15esima settimana di gestazione, «saremo presto in grado di sapere il sesso». La donna vorrebbe un maschietto, per avere precisamente 11 figli e 11 figlie. Il lieto evento è previsto per aprile.

L’ultimo arrivato è Bonnie Raye, nata il novembre scorso. Prima di lui sono nati Chris, 30 anni, Sophie, 25, Chloe, 23, Jack, 22, Daniel, 20, Luke, 18, Millie, 17, Katie, 16, James, 15, Ellie, 14, Aimee, 13, Josh, 12, Max, 11, Tillie, nove, Oscar, sette, Casper, sei, Hallie, tre, Phoebe, due e Archie, 18 mesi.

Non si tratta di un primato, ma grazie ai media The Radford family è diventata famosa e ha creato diversi canali social per tenere aggiornati i suoi seguaci. In casa attualmente ci sono 19 figli, con i più grandi Chris e Sophie che hanno lasciato il nido. E quest’ultima ha già avuto tre bambini: nel 2014 mamma e figlia erano in cinta nello stesso periodo.

Visualizza questo post su Instagram Birthday meal out for Phoebe’s birthday 🎂 #birthdaymeal #gifted Un post condiviso da Radford Family (@theradfordfamily) in data: 24 Lug 2019 alle ore 12:17 PDT

Facebook The Radford family