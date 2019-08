La Florida si sta preparando a Dorian

MIAMI - L'arrivo dell'uragano Dorian, previsto per domenica, spaventa le autorità e la popolazione della Florida. Il dipartimento per la gestione delle emergenze ha intimato ai cittadini di fare scorte di acqua e alimenti non deperibili per almeno sette giorni. I media Usa mostrano scaffali vuoti nei supermarket e le foto delle prime file ai distributori di carburante.

Il sindaco di Miami Francis X. Suarez ha spiegato alla Cnn che la città sta completando la checklist pre-tempesta e sta controllando che le stazioni di pompaggio funzionino correttamente. Anche il presidente Donald Trump ha lanciato un appello: «Preparatevi e seguite le istruzioni statali e federali, sarà un enorme uragano, forse uno dei più grandi!».

Dorian ha deviato la sua traiettoria e ha solamente sfiorato Porto Rico, risparmiando così l'isola caraibica - che non si è ancora del tutto ripresa dal passaggio dell'uragano Maria due anni fa - da un'altra catastrofe.