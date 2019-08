Quindici calciatori (amatoriali) colpiti da un fulmine

BERLINO - Il maltempo ha causato la notte scorsa incidenti e allagamenti in diverse località della Germania meridionale e occidentale: Baviera, Baden-Württemberg, Renania Palatinato e Saarland.

Durante un allenamento serale in un campo di calcio, 15 giocatori amatoriali sono stati colpiti da un fulmine a Rosenfeld-Heiligenzimmern, nel Baden-Württemberg a una cinquantina di chilometri dal confine svizzero, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I giocatori, tra i 18 e i 49 anni, hanno riportato lievi ferite e sono stati ricoverati in ospedale, mentre una persona ha perso conoscenza.

In Baviera il festival musicale open-air di Taubertal è stato interrotto e fatto sgomberare per motivi di sicurezza. Ai 15'000 partecipanti è stato chiesto di mettersi al sicuro e raggiungere in auto l'area cittadina di Rothenburg, mentre 400 persone si sono riparate in una struttura polifunzionale. Diversi visitatori sono stati colpiti da oggetti spinti in aria dalle raffiche di vento, riferisce la polizia.

A Neckarsulm, nel Baden-Württemberg, il vento ha fatto crollare una tenda da circo, facendo scappare 15 animali, tra cui cammelli e cavalli, poi recuperati. Non si sono registrati feriti tra le persone in questo caso.